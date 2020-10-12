مواعيد مباريات الإثنين 12 أكتوبر 2020.. الحدود يواجه الزمالك وجولة حاسمة في مجموعة الصعيد

يقام اليوم الإثنين 3 مواجهات في الدوري المصري الممتاز من 3 جولات مختلفة، الاتحاد السكندري يستضيف المصري في الثالثة عصرا ضمن مؤجلة من الجولة الـ 20على قناة "أون تايم سبورتس 1"، ونادي مصر يستضيف الإنتاج الحربي في مؤجلة من الأسبوع الـ18 في نفس الموعد على قناة "أون سبورتس 2".

ويواجه حرس الحدود نظيره الزمالك في الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس 1".

وفي دوري الدرجة الثانية تقام 3 مباريات هامة ضمن مجموعة الصعيد، البنك الأهلي يواجه بترول أسيوط في الثالثة عصرا وبني سويف يواجه طهطا في نفس الموعد، وسوهاج يستضيف الألومنيوم في نفس الموعد، ضمن آخر جولة من عمر الموسم.

البنك الأهلي يتصدر الترتيب برصيد 43 نقطة يليه الألومنيوم برصيد 42 نقطة والثالث بني سويف 41 نقطة.

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