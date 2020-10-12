تامر النحاس يكشف موقف بكار وبيراميدز.. وجديد عنتر ونيدفيد وإبراهيم حسن

اعترف تامر النحاس وكيل اللاعبين بوجود مشكلة بين رجب بكار وناديه بيراميدز تسببت في غيابه خلال الفترة الأخيرة.

ووصف النحاس الأزمة بالعند غير المبرر وتمنى انتهاء الأمر سريعا، كما تعجب من هجوم بعض المحللين على مروان محسن.

وقال تامر النحاس: "أتفهم هجوم الجماهير على بعض اللاعبين بسبب إهدار الفرص لكن أن يصل الأمر لمسؤولين ومحللين تكون مشكلة، وفي الحقيقة الأهلي لم يتأثر بذلك".

وتابع عبر قناة صدى البلد "هناك فرق بين الانتقاد وبين السخرية من شخص بسبب عدم التسجيل أو غيره، هناك بعض المحللين افتقدوا لأسلوب الكلام الصحيح قبل انتقاد مروان".

وكشف "لم نفكر في أمر إعارة مروان لأنه يشارك مع الأهلي في أكثر من بطولة وخروجه يعني الرحيل لفريق داخل مصر ومروان يرفض الرحيل من الأهلي لفريق في مصر".

وشدد وكيل اللاعبين: "تقييم بعض المحللين لمروان محسن أحزنني والأفضل هو وليد صلاح الدين الذي ينتقد أي لاعب من أجل مصلحته".

وبالحديث عن لاعبه رجب بكار قال: "هناك أزمة بين رجب بكار وبيراميدز ولا نعلم سببها حتى الآن أحيانا يقال بسبب إداري بسبب مدرب بسبب الإدارة".

وأوضح "أعتقد أن هناك عند غير مبرر ويجب حل الأمر، سنعقد جلسة من أجل الوصول لحل يرضي جميع الأطراف".

وكشف النحاس "قبل فترة كورونا كان هناك رغبة قوية من الأهلي والزمالك لضم رجب بكار، لكن الأمور هدأت بعد طول الموسم".

وشدد "العند يولد العند ورجب سيواجه أزمات مع بيراميدز، الرواتب مرتفعة فمن الممكن أن يجلس في النادي ليحصل على راتبه دون لعب، لكن لا نريد أن تصل الأمور إلى ذلك ونسعى لحل المشكلة".

وبالحديث عن حقيقة انتقال إبراهيم حسن لطلائع الجيش أوضح "غير صحيح أن طلائع الجيش فاوضني أو تحدث مع إبراهيم حسن لضمه من بيراميدز، فهو لاعب يحصل على عقد مرتفع".

وعن كريم نيدفيد كشف النحاس "رغم إصابة اللاعب هناك بعض الأندية تفاوضني لضمه سواء على سبيل الإعارة أو البيع".

وتابعب "إيهاب جلال تحدث معي سابقا أنه يرغب في الحصول على خدماته فور عودته في أي نادي سيدربه".

وأخيرا بالحديث عن محمد عنتر قال: "النادي المصري أبرز المهتمين بضمه، وأعتقد أنه سيكون على سبيل الإعارة وليس رحيل بشكل نهائي".

وأتم تصريحاته "تأخر عرض الأهلي والاتفاق على طريقة الدفع سبب تحول وجهة عنتر إلى الزمالك الذي دفع 15 مليون (كاش) لفريق الأسيوطي وقتها".