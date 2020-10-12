المقاولون يوضح حقيقة انضمام محمد مجلي إلى الزمالك

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 01:07

كتب : FilGoal

محمد مجلي - الزمالك - المقاولون العرب

أوضح محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة في نادي المقاولون العرب حقيقة انضمام محمد مجلي لاعب وسط الفريق، إلى نادي الزمالك.

محمد مجلي

النادي : المقاولون العرب

الدوري المصري

وقال محمد عادل: "مجلي إلى الزمالك؟ لا يوجد هذا الكلام".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 1 "لا يوجد أي حديث من أي فريق على أي لاعب في صفوف المقاولون، لا مجلي أو غيره".

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وتابع "نحن لا نقف أمام مستقبل أي لاعب، ولكن ما يقال الآن ليس صحيحا".

مجلي صاحب الـ 24 عاما يلفت الأنظار هذا الموسم مع المقاولون. (طالع قصة اللاعب)

وساهم مجلي في اقتراب كتيبة عماد النحاس من ضمان اللعب في كأس الكونفدرالية الموسم المقبل، فالفريق يحتاج نقطة واحدة من مباراتين.

في الدوري محمد مجلي المقاولون العرب
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