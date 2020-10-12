سفير مصر في المغرب يوضح.. لماذا لن يسافر الأهلي والزمالك في طائرة واحدة

أوضح أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب أسباب عدم سفر بعثتي الأهلي والزمالك في طائرة واحدة إلى المغرب.

وقال السفير: "ترتيبات الفرق تكون صعبة ومختلفة ولذلك الأهلي والزمالك لن يسافرا في طائرة واحدة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "الأهلي سيسافر إلى المغرب في وقت مبكر عن الزمالك".

وتابع "وفي العودة، الأهلي سيعود من المغرب لـ مصر قبل عودة بعثة الزمالك بيوم كامل، ولذلك لن يتواجدا معا في طائرة واحدة".

ويواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما يحل الزمالك ضيفا على الرجاء يوم الأحد في إطار نفس الدور.