رئيس أسوان: نستعد للموسم الجديد.. وموقف فادي فريد من العروض

كشف أحمد سليمان رئيس نادي أسوان عن استعداد ناديه للموسم الجديد خلال الفترة المقبلة بعد ضمان البقاء في الدوري.

وتغلب أسوان على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما ليضمن البقاء في الدوري.

وقال سليمان عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كنا واثقون أن الله لن يضيع تعبنا وسنستمر في الدوري رغم الصعوبات التي واجهناها".

وتابع "بدأنا الترتيبات للموسم الجديد وبحث موقف اللاعبين الحاليين بالإضافة لتدعيمات في الفريق".

وكشف رئيس أسوان "غير صحيح انتقال فادي فريد إلى الاتحاد بشكل رسمي حتى الآن".

وأوضح "لكن الفريق السكندري مثل إنبي لديهما اهتمام بضم اللاعب ولم نصل لأي اتفاق".

وأضاف "سنجتمع مع أحمد كشري المدير الفني لمناقشة الأمر وننتظر العروض الرسمية لتحديد موقف اللاعب ومناقشة سعره".

وأتم تصريحاته "أحمد كشري متعاقد معنا لمدة موسم ونصف الموسم لذلك هو المدير الفني للفريق خلال الموسم الجديد".