تشاتشيتش بعد التعادل مع الأهلي: واجهنا أقوى فريق في مصر.. حصد نقطة أمامه أمر جيد

وصف الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، منافسه الأهلي بـ "أقوى فريق في مصر".

الأهلي تعادل مع بيراميدز بلا أهداف في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل).

وقال مدرب بيراميدز: "سعيد بالأداء أمام الأهلي ولعبنا من أجل الانتصار".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "واجهنا أقوى فريق في مصر وبطل الدوري، وأهنئ فريقي على الأداء القوي وسلسلة المباريات المتتالية بلا خسارة".

وتابع "التعادل أمام الأهلي أمر جيد وواجهتنا صعوبات متمثلة في إجهاد عمر جابر وعلي جبر".

وأكمل حديثه قائلا: "في آخر 16 مباراة حقق الأهلي 37 نقطة، وبيراميدز 36 نقطة ولذلك راض تماما عن أداء الفريق وسننافس حتى النهاية على المركز الثاني".

وأشار "سأعمل على تجهيز اللاعبين للقاء طلائع الجيش في كأس مصر وبعدها نبدأ التحضير للقاء نصف نهائي كأس الكونفدرالية".





























































































































































ولعب الأهلي بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد عمرو السولية.

كما خرج محمود عبد المنعم "كهربا" مصابا بعد مرور 10 دقائق فقط بسبب الإصابة.

وأهدر محمد مجدي "أفشة" ركلة جزاء قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، بينما تصدى القائم لتسديدة صاروخية من صانع ألعاب الأهلي في الدقيقة 75.

قائم علي لطفي تصدى أيضا لتسديدة صاروخية كانت من إبراهيم حسن في الدقيقة 55.

التعادل جعل مصير المركز الثاني في يد الزمالك الآن، وليس في يد بيراميدز.

بيراميدز وصل للنقطة 64 من 33 مباراة، بينما الزمالك يمتلك 65 نقطة ومباراة أمام حرس الحدود.

فوز الزمالك على حرس الحدود ثم على الإسماعيلي يعني حصد الفارس الأبيض للمركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا، حتى مع انتصار بيراميدز أمام المقاولون العرب، وخصم 3 نقاط من رصيد الزمالك.

بينما لم تُغير نتيجة التعادل من واقع تتويج الأهلي بلقب الدوري.