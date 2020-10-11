الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 23:39

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي حديث محمود الخطيب رئيس النادي، معه مباشرة عقب نهاية لقاء بيراميدز لتوجيه رسالة للاعبين.

الأهلي تعادل مع بيراميدز بلا أهداف في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل).

وقال عبد الحفيظ: "تلقيت اتصالا من محمود الخطيب عقب اللقاء مباشرة ليطمئن على حالة كل اللاعبين".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "الخطيب تحدث معي عن الروح العالية التي ظهرت أمام بيراميدز وكذلك الأداء، ونقلت رسالته للاعبين وإعجابه بالروح والأداء لهم".

وعن حالة محمود عبد المنعم "كهربا"، قال عبد الحفيظ: "هي إصابة في الخلفية وسننتظر نتيجة الأشعة لنعرف موقفه من لقاء الوداد".

وأشار "نتمنى أن تكون الإصابة خفيفة لأنه يسير بشكل جيد نوعا ما. سننتظر ونرى ما سيحدث".

وأتم "الكل على قلب رجل واحد أمام الوداد وعازمون على العودة بنتيجة إيجابية".

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد الرياضي المغربي في المغرب يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الأهلي بيراميدز
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