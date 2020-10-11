لا غالب بين البطلين.. البرتغال وفرنسا يتعادلات سلبيا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 22:50

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو وبول بوجبا في مباراة البرتغال وفرنسا

لا غالب أو مغلوب بين البطلين. فرنسا والبرتغال تعادلا بدون أهداف.

تعادلت فرنسا مع البرتغال بدون أهداف على ملعب "ستاد دو فرانس"، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من دوري أمم أوروبا.

شوط المباراة الأول كان خاليا من الفرص، ومع بداية الشوط الثاني حاول الفريقين المخاطرة بالهجوم.

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وفي الدقيقة الـ62 شارك ديوجو جوتا بدلا من بيرناردو سيلفا.

جواو فيليكس سدد بقوة في الدقيقة الـ71 لكنها بين أحاض هوجو لوريس الذي تصدى لها بثبات.

ريناتو سانشيز شارك في الدقيقة الـ81 بدلا من برونو فيرنانديز.

في المقابل غادر كيليان مبابي في الدقيقة الـ84 وشارك كينجسلي كومان بدلا منه.

جواو موتينيو شارك بدلا من ويليام كارفاليو في الدقيقة الـ88 وكذلك جواو كانسيلو وفرانشيسكو ترينكاو بدلا من جواو فيليكس ورافائيل جيريرو، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد البرتغال بطلة النسخة الأخيرة من اليورو ومن دوري أمم أوروبا للنقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فيما ارتفع رصيد فرنسا بطلة كأس العالم للنقطة السابعة أيضا في المركز الثاني.

وفي المجموعة الأولى، تعادلت إيطاليا مع بولندا سلبيا أيضا بدون أهداف.

التعادل رفع رصيد إيطاليا للنقطة الخامسة في صدارة المجموعة، فيما ارتفع رصيد بولندا للنطقة الرابعة في المركز الثاني، وبالتساوي مع هولندا صاحبة المركز الثاني.

فرنسا البرتغال
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