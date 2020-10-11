هدية من موسيماني للفارس الأبيض.. الأهلي المنقوص يُجبر بيراميدز على التعادل

قدم بيتسو موسيماني هدية لصالح الزمالك، بعدما أجبر الأهلي نظيره بيراميدز على نتيجة التعادل.

الأهلي تعادل مع بيراميدز بلا أهداف في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري.

ولعب الأهلي بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد عمرو السولية.

كما خرج محمود عبد المنعم "كهربا" مصابا بعد مرور 10 دقائق فقط بسبب الإصابة.

وأهدر محمد مجدي "أفشة" ركلة جزاء قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، بينما تصدى القائم لتسديدة صاروخية من صانع ألعاب الأهلي في الدقيقة 75.

قائم علي لطفي تصدى أيضا لتسديدة صاروخية كانت من إبراهيم حسن في الدقيقة 55.

التعادل جعل مصير المركز الثاني في يد الزمالك الآن، وليس في يد بيراميدز.

بيراميدز وصل للنقطة 64 من 33 مباراة، بينما الزمالك يمتلك 65 نقطة ومباراة أمام حرس الحدود.

فوز الزمالك على حرس الحدود ثم على نادي مصر يعني حصد الفارس الأبيض للمركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا، حتى مع انتصار بيراميدز أمام المقاولون العرب، وخصم 3 نقاط من رصيد الزمالك.

بينما لم تُغير نتيجة التعادل من واقع تتويج الأهلي بلقب الدوري.



















































































































البداية

موسيماني اعتمد على محمود عبد المنعم "كهربا" كمهاجم صريح مع مشاركة جونيور أجايي كجناح.

حسين الشحات جناح مع تواجد محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية وأليو ديانج في وسط الملعب.

شارك حمدي فتحي كقلب دفاع مع ياسر إبراهيم، ولعب محمد هاني كظهير أيمن وأحمد فتحي كظهير أيسر.

أجايي يقود هجوم الأهلي ضد بيراميدز، وحمدي فتحي يجاور ياسر إبراهيم في خط الدفاع🦅 موسيماني يُعلن تشكيل البروفة الأخيرة قبل لقاء الوداد.#في_الدوري pic.twitter.com/7hZeXsvJv3 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 11, 2020

على الجانب الآخر اعتمد أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز على جون أنتوي كمهاجم صريح وخلفه عبد الله السعيد ومحمد فاروق.

شارك إبراهيم عادل في التشكيل الأساسي مع نبيل عماد "دونجا" ومحمود حمادة.

جون أنتوي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق يقودون هجوم بيراميدز ضد الأهلي #في_الدوري pic.twitter.com/cQREeRkz56 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 11, 2020

إصابة مبكرة جدا

الأهلي ضغط مع انطلاق المباراة مباشرة وكاد أن يسجل حسين الشحات بعد انفراد صريح بالمرمى ولكن مهدي سليمان تألق.

وتلقى الأهلي ضربة موجعة بسبب إصابة كهربا.

وسقط كهربا دون تدخل من أي لاعب، متأثرا بإصابة عضلية وفشل في استكمال المباراة.

كهربا غادر الملعب على نقالة وظهر متأثرا بشدة من الإصابة، ليشارك أليو بادجي بدلا منه.

إصابة كهربا تأتي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد يوم السبت المقبل في المغرب.

محمود كهربا بعد استبداله من اللقاء للإصابة. 📸مصطفى عميرة pic.twitter.com/qavOBOeCoK — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 11, 2020

التدخلات القوية ظهرت في المباراة وتسببت في حصول عبد الله السعيد ومحمد فاروق وأحمد أيمن منصور وحمدي فتحي على بطاقات صفراء.

وفي الدقيقة 37 هز أحمد أيمن منصور شباك الأهلي بهدف تم إلغائه بداعي التسلل مع تأكيد تقنية الفيديو لصحة قرار الحكم.

إثارة جنونية

وفي الدقيقة 40 وبعد العودة لتقنية الفيديو، أظهر محمود البنا حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه عمرو السولية بسبب تدخل بالمرفق على محمود حمادة.

الإثارة لم تتوقف هنا، فاحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ركلة جزاء الأهلي جاءت لصالح ديانج الذي اصطدمت تسديدته في يد عبد الله بكري.

وتولى أفشة مسؤولية تسديد ركلة الجزاء ولكن مهدي سليمان تألق ليحمي شباك فريقه في الشوط الأول.

شوط مثير انتهى بتألق مهدي سليمان أمام ركلة جزاء الأهلي وبلعب المارد الأحمر بـ 10 لاعبين ومع إصابة كهربا.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع موسيماني بـ أحمد الشيخ بدلا من بادجي، بينما شارك إبراهيم حسن بدلا من إبراهيم عادل.

وأطلق إبراهيم حسن تسديدة قوية اصطدمت في القائم في الدقيقة 55 لتحرم بيراميدز من الهدف الأول.

وشارك إسلام عيسى بدلا من محمود حمادة في الدقيقة 68.

وأنطلق ديانج بمشوار من بعد منتصف الملعب بقليل قبل أن يسدد في فرصة خطيرة للأهلي ولكن مهدي سليمان حمى مرماه.

وكاد الشحات الذي مر من مهدي سليمان أن يهز شباك بيراميدز لولا دفاع الأخير.

وفي الدقيقة 75 رفض القائم تسديدة صاروخية من أفشة في أخطر فرص المارد الأحمر في الشوط الثاني.

شارك العربي بدر بدلا من حسين الشحات، ثم من جانب بيراميدز شارك دودو الجباس بدلا من أنتوي.

وكاد الجباس من أول لمسة بالرأس أن يهز شباك الأهلي ولكن رأسيته مرت بجوار القائم بقليل.

وخرج أفشة في الدقيقة 90 ليشارك شادي رضوان بدلا منه.

واحتسب حكم المباراة 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع، لم تشهد أي جديد.