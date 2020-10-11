فحص طبي لـ أليو بادجي بسبب الكاحل

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 21:51

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الترسانة - بادجي

يخضع أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي لفحص طبي بعد تعرضه لكدمة في كاحل القدم.

وحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن بادجي اشتكى من ألام في الكاحل، ليخضع للفحص الطبي غدا.

وتعرض بادجي لكدمة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة بيراميدز على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.

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ويسعى الجهاز الطبي لتحديد درجة الإصابة وبرنامج العلاج الطبيعي، لتجهيزه لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد يوم السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الأهلي بادجي الوداد
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