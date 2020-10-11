دوري أمم أوروبا – إنجلترا تهزم بلجيكا.. وهولندا تتعادل مع البوسنة

قلب منتخب إنجلترا تأخره إلى فوز بلجيكا، فيما تعادلت هولندا مع البوسنة والهرسك سلبيا.

وفازت إنجلترا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري أمم أوروبا.

تقدم روميلو لوكاكو بالهدف الأول لبلجيكا في الدقيقة الـ16 من ركلة جزاء. هدف هو الأول في شباك إنجلترا منذ عام بالتمام والكمال وقت تلقي هدف من التشيك في 11 أكتوبر 2019.

منتخب إنجلترا رد بقوة وأدرك التعادل في الدقيقة الـ39 عن طريق ماركوس راشفورد.

وفي الدقيقة الـ64 أضاف ماسون ماونت هدفا ثانيا، ليفوز الأسود الثلاثة باللقاء.

الفوز رفع رصيد إنجلترا للنقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد بلجيكا عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وفي المجموعة الثالثة، فاز منتخب كرواتيا على السويد بهدفين مقابل هدف.

تقدم نيكولا فلاسيك لـ كرواتيا في الدقيقة الـ31، قبل أن يدرك ماركوس بيرك التعادل للسويد في الدقيقة الـ66.

وتقدمت كرواتيا مجددا في الدقيقة الـ84 عن طريق أندريه كرامارايتش، لينتهي اللقاء بفوز كرواتيا بهدفين مقابل هدف.

فوز كرواتيا رفع رصيدها للنقطة الثالثة في ترتيب المجموعة الثالثة من المستوى الأول، فيما تجمد رصيد السويد عند لا شيء من النقاط.

فرنسا والبرتغال صاحبا صدارة المجموعة بالتساوي سيلتقيان بعد قليل في المباراة الأخرى من الجولة.

وأخيرا، تعادلت هولندا مع البوسنة بدون أهداف في الجولة الثانية من المجموعة الأولى للمستوى الأول.

التعادل رفع رصيد هولندا للنقطة الرابعة في المركز الثاني بالتساوي مع إيطاليا، فيما ارتفع رصيد البوسنة للنقطة الثانية في المركز الرابع والأخير.

وتلتقي إيطاليا مع بولندا بعد قليل، في الجولة ذاتها من مباريات المجموعة.

في المستوى الثاني، تعادلت ويلز مع آيرلندا وفازت فنلندا على بلغاريا في المجموعة الثانية، فيما فازت النرويج على رومانيا برباعية في المجموعة الأولى.