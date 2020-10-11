في الدرجة التانية - عودة علاء نوح لقيادة الترسانة

كشف طارق سعيد رئيس نادي الترسانة عن عودة علاء نوحة لقيادة الفريق فنيا في المرحلة المقبلة.

وقال طارق سعيد في تصريحات لـFilGoal.com: "قرر مجلس الإدارة تعيين علاء نوح مديرا فنيا لفريق الترسانة بعد استقالة شاكر عبد الفتاح والذي تم تعيينه مديرا لقطاع الناشئين".

وأضاف "علاء نوح سيقود تدريبات الفريق غدا. هو من أبناء النادي وصادفه سوء حظ في الصعود الموسم قبل الماضي بعد الهزيمة من جمهورية شبين في الجولة الأخيرة بعد فوز النجوم علي منتخب السويس".

رئيس الترسانة أتبع "سنوفر احتياجاته من أجل التجهيز للموسم المقبل لكي يكون موسم الصعود للدوري الممتاز".

الترسانة في الموسم الحالي بدأ مع علاء ميهوب مديرا فنيا ثم مؤمن عبد الغفار ثم أحمد كشري ثم يحيي السيد مؤقتا ثم محمد صلاح ثم شاكر عبد الفتاح ثم تعيين علاء نوح في الجولة الأخيرة حيث سيلتقي الترسانة مع فريق كوكاكولا.

ويحتل الترسانة حاليا المركز قبل الأخير في ترتيب مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية المصري، وسط تقارير قوية عن قرب إلغاء الهبوط لهذا الموسم في الدرجة الثانية.

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