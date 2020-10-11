الزمالك لـ في الجول: لا معلومات لدينا حتى الآن بخصوص إصابة ساسي بـ كورونا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 19:16

كتب : FilGoal

قصة هدف فرجاني ساسي ضد الاتحاد

تحدث محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك عن التقارير التونسية التي زعمت إصابة فرجاني ساسي نجم المنتخب والفارس الأبيض بـ فيروس كورونا.

وقال محمد أسامة: "لا معلومات لدينا حتى الآن بخصوص إصابة ساسي بـ فيروس كورونا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نتواصل مع الاتحاد التونسي في الوقت الحالي وننتظر الرد".

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وتابع "طلبنا من الاتحاد التونسي الحصول على نتائج تحاليل اللاعب".

وزعمت إذاعة (جوهرة أف أم) التونسية إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا.

وأشارت الإذاعة إلى أن ساسي لن يسافر مع بعثة المنتخب إلى النمسا لمواجهة منتخب نيجيريا وديا بسبب إصابته بـ كورونا.

ولم يُصدر الاتحاد التونسي حتى اللحظة أي بيانات رسمية بخصوص إصابة أي لاعب من المنتخب بفيروس كورونا.

ساسي الزمالك في الدوري في إفريقيا منتخب تونس
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