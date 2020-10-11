تشكيل بيراميدز - أنتوي والسعيد يهاجمان الأهلي

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 19:09

كتب : عاطف شادي

عبد الله السعيد - بيراميدز - نادي مصر - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

اعتمد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على جون أنتوي كمهاجم وحيد وخلفه عبد الله السعيد ومحمد فاروق أمام الأهلي.

بيراميدز يواجه الأهلي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري.

وفضل تشاتشيتش الاعتماد على أحمد أيمن منصور وعبد الله بكري كثنائي قلب دفاع، مع الظهيرين محمد حمدي وأحمد توفيق.

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مهدي سليمان يحرس المرمى، ويشارك نبيل عماد "دونجا" ومحمود حمادة وإبراهيم عادل في وسط الملعب.

وفيما يلي تشكيل بيراميدز بالكامل:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - أحمد توفيق.

الوسط: إبراهيم عادل - محمود حمادة - نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - محمد فاروق.

الهجوم: جون أنتوي

في الدوري بيراميدز الأهلي عبد الله السعيد
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