تشكيل الأهلي – فتحي ظهير أيسر.. وأجايي يقود الهجوم أمام بيراميدز

يقود جونيور أجايي هجوم الأهلي أمام بيراميدز، فيما يشغل أحمد فتحي مركز الظهير الأيسر.

أعلن بيتسو موسيماني تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد قليل في بطولة الدوري.

تشكيل الأهلي شهد تواجد أحمد فتحي كظهير أيسر، فيما يقود أجايي خط الهجوم.

ويلعب حسين الشحات بجانب محمد مجدي "أفشة" وكهربا تحت المهاجم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

أمامهما: محمود كهربا - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات.

الهجوم: جونيور أجايي.

من جهة أخرى، يتواجد صالح جمعة على مقاعد البدلاء أمام بيراميدز.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي:

حارس: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد شكري - عربي بدر.

الوسط: شادي رضوان - صالح جمعة - وليد سليمان - أحمد الشيخ - محمد فخري.

الهجوم: أليو بادجي.