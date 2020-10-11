تنس - فيدرير عن معادلة نادال رقمه: أحسنت يا رافا تستحق ذلك.. دفعنا بعضنا لنصبح أفضل

هنأ السويسري روجر فيدرير منافسه التقليدي رافائيل نادال على معادلة رقمه القياسي بعد حصد لقب رولان جاروس.

ونجح رافائيل نادال في معادلة رقم روجر فيدرير القياسي بتحقيق 20 بطولة من البطولات الأربعة الكبرى "جراند سلام".

وحصد نادال اللقب بعد الفوز على نوفاك دجوكوفيتش بثلاث مجموعات دون رد في نهائي رولان جاروس.

ورفع نادال رصيده إلى 13 بطولة من بطولات رولان جاروس ليصل إلى 20 بطولة جراند سلام.

وقال فيدرير عبر حساباته الشخصية: "لطالما أحترم صديقي رافا أقصى درجات الاحترام كشخص وبطل".

وتابع "بصفتي أعظم منافس على مدى سنوات عديدة، أعتقد أننا دفعنا بعضنا البعض لنصبح لاعبين أفضل".

وأضاف "لذلك، يشرفني أن أهنئه على فوزه العشرين بالبطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، إنه أمر مدهش بشكل خاص وصوله للقب 13 من رولان جاروس".

وشدد فيدرير "أهنئ أيضا فريقه، لأنه لا أحد يستطيع القيام بذلك بمفرده، أتمنى أن تكون 20 مجرد خطوة في الرحلة المستمرة لكلينا".

وأتم حديثه عن نادال قائلا: "أحسنت يا رافا تستحق ذلك".