تنس - ملك التراب يعادل فيدرير.. نادال يهزم دجوكوفيتش ويحقق رولان جاروس رقم 13

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 18:20

كتب : محمد سمير

رافائيل نادال - تنس

لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، نجح رافائيل نادال ملك الأراضي الترابية في حصد لقب جديد من بطولة رولان جاروس المفتوحة إحدى البطولات الأربعة الكبرى "جراند سلام".

تغلب نادال على نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا دون صعوبة بثلاث مجموعات دون رد.

ورفع نادال رصيده إلى 13 بطولة رولان جاروس ليرفع رصيده إلى 20 بطولة جراند سلام معادلا رقم روجر فيدرير.

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ونجح الماتادور الإسباني نادال في حصد المجموعة الأولى بنتيجة 6-0 في 46 دقيقة، ولم يختلف الأمر كثيرا في المجموعة الثانية بعد حصدها بنتيجة 6-2 في 50 دقيقة.

وفي المجموعة الثالثة حاول دجوكوفيتش العودة من جديد للمباراة لكن نادال حسمها بنتيجة 7-5 ليحقق اللقب.

وبذلك حقق نادال اللقب للمرة الرابعة على التوالي وللمرة 13 في تاريخه.

وفي البطولات الكبرى "جراند سلام" حصد بجانب 13 رولان جاروس، لقب بطولة أمريكا المفتوحة 4 مرات وويمبلدون مرتين وأستراليا المفتوحة مرة واحدة.

ويأتي نادال على القمة مع فيدرير برصيد 20 بطولة جراند سلام ويلاحقهما الصربي نوفاك دجوكوفيتش برصيد 17 لقب.

ولم ينجح دجوكوفيتش في تحقيق لقب رولان جاروس سوى مرة واحدة فقط عام 2016.

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