مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: إصابة أيمن أشرف لم تتجدد.. واللاعب يواصل التأهيل

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 15:02

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - هاني رشدي - الأهلي - طنطا

نفى مصدر بالنادي الأهلي تجدد إصابة أيمن أشرف مدافع الفريق.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال المصدر لـ FilGoal.com إن إصابة أيمن أشرف في السمانة لم تتجدد، وإن اللاعب يواصل التأهيل بشكل طبيعي تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.

وأوضح المصدر أن عودة أشرف للتدريبات الجماعية قد تكون غدا الإثنين، وأو اليوم الذي يليه.

أخبار متعلقة
الوداد بدون 7 لاعبين في الاختبار الأخير قبل مواجهة الاهلي مواعيد مباريات الأحد 11 أكتوبر 2020.. الأهلي ضد بيراميدز وجولة الحسم في المغرب بيني مكارثي: أتمنى تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال وقلبي سيكون مع موسيماني

ويعاني الأهلي على مستوى خط الدفاع، إذ يتواجد فقط ياسر إبراهيم في قائمة الفريق ضد بيراميدز من بين قلوب الدفاع المقيدين إفريقيا.

ومن المنتظر تعافي أيمن ولحاقه بمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 أكتوبر الجاري.

وشارك أيمن أشرف في 33 مباراة مع الأهلي في الموسم الجاري.

أيمن أشرف الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائد ليفربول: قادر على العطاء لـ7 سنوات أخرى 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: إصابة أيمن أشرف لم تتجدد.. واللاعب يواصل التأهيل 47 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: زياش يترك معسكر المغرب ويعود إلى تشيلسي ساعة | أوروبا
جيرو: يلومونني على ابتعاد بنزيمة عن منتخب فرنسا ساعة | أوروبا
الوداد بدون 7 لاعبين في الاختبار الأخير قبل مواجهة الاهلي ساعة | إفريقيا
ليفربول ويونايتد خلف مشروع "إعادة إحياء" للكرة الإنجليزية بـ 16 تغييرا جذريا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
شكوك حول مشاركة هاري كين أمام بلجيكا 2 ساعة | أوروبا
ديلي ميل: فريق سعودي يغري ماتا براتب ضخم 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة الشناوي 4 في الجول يكشف – القصة الكاملة لإصابة محمد محمود الجديدة
قد ينال إعجابك