مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: إصابة أيمن أشرف لم تتجدد.. واللاعب يواصل التأهيل

نفى مصدر بالنادي الأهلي تجدد إصابة أيمن أشرف مدافع الفريق.

أيمن أشرف النادي : الأهلي الأهلي

وقال المصدر لـ FilGoal.com إن إصابة أيمن أشرف في السمانة لم تتجدد، وإن اللاعب يواصل التأهيل بشكل طبيعي تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.

وأوضح المصدر أن عودة أشرف للتدريبات الجماعية قد تكون غدا الإثنين، وأو اليوم الذي يليه.

ويعاني الأهلي على مستوى خط الدفاع، إذ يتواجد فقط ياسر إبراهيم في قائمة الفريق ضد بيراميدز من بين قلوب الدفاع المقيدين إفريقيا.

ومن المنتظر تعافي أيمن ولحاقه بمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 أكتوبر الجاري.

وشارك أيمن أشرف في 33 مباراة مع الأهلي في الموسم الجاري.