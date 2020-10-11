تقرير: زياش يترك معسكر المغرب ويعود إلى تشيلسي

غادر حكيم زياش لاعب تشيلسي معسكر منتخب المغرب وعاد إلى ناديه الإنجليزي، حسب جريدة مترو.

زياش الذي انضم إلى تشيلسي هذا الصيف لم يشارك في أي مباراة رسمية بسبب الإصابة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأوضح التقرير أن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي نجح في إقناع الجهاز الفني لمنتخب المغرب بإعادة زياش لإنجلترا.

ويرغب لامبارد في إعداد زياش لمباراة ساوثامبتون ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وشارك زياش كبديل في المباراة الودية بين المغرب والسنغال يوم الجمعة، والتي انتهت بفوز منتخب بلاده بنتيجة 3-1.

ودخل لاعب أياكس السابق بعد مرور ساعة من اللقاء وصنع هدفا.

عودة زياش إلى إنجلترا تعني غيابه عن مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية الودية يوم الثلاثاء.