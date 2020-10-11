شكوك حول مشاركة هاري كين أمام بلجيكا

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا في مواجهة بلجيكا يوم الأحد.

ويلعب المنتخب الإنجليزي ضد نظيره البلجيكي ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس بأن كين تعرض لإصابة عضلية في تدريبات المنتخب الإنجليزي استعدادا لمباراة بلجيكا.

وينتظر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة حتى الساعات الأخيرة قبل اللقاء من أجل معرفة حالة كين البدنية.

وغاب مهاجم توتنام عن لقاء ويلز الودي يوم الخميس الماضي.

منتخب إنجلترا يحتل المركز الثاني في مجموعته بدوري الأمم الأوروبية خلف منتخب بلجيكا متصدر الترتيب، بينما يحتل منتخب الدنمارك المركز الثالث وإيسلندا المركز الرابع.