ديلي ميل: فريق سعودي يغري ماتا براتب ضخم

تلقى نادي مانشستر يونايتد عرضا مغريا من أجل التخلي عن خوان ماتا لأحد أندية الدوري السعودي، حسب جريدة ديلي ميل.

وذكرت جريدة ديلي ميل أن أحد أندية الدوري السعودي يحاول إقناع ماتا بالانضمام إليه براتب ضخم، يبلغ 15 مليون دولار سنويا.

عقد ماتا مع يونايتد يمتد حتى صيف 2021، مما يعني أنه يحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إلى مجانا في الصيف التالي.

ماتا لم يظهر مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

اللاعب البالغ من العمر 32 عاما يجد صعوبة في المشاركة بانتظام بعد انضمام أكثر من لاعب جديد للشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

انضم خوان ماتا إلى يونايتد في عام 2014 مقابل 37 مليون جنيه إسترليني من تشيلسي.