إنزاجي: لا يمكن إيقاف الدوري بسبب تزايد أعداد كورونا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 11:17

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي

شدد سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو على أن "الدوري الإيطالي لا يمكن إيقافه" للمرة الثانية بسبب فيروس كورونا.

وعادت فرق الدوري الإيطالي من الإغلاق في يونيو لإنهاء الموسم وبدء الموسم الجديد في سبتمبر.

ولكن الحالات الجديدة اليومية تستمر في الظهور في كرة القدم الإيطالية وتخلق مشاكل لقائمة المباريات.

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وقال إنزاجي لموقع "توتو ميركاتو ويب": "كنا نعلم أن أعداد كورونا ستزيد مع الخريف".

واستدرك "نحن الآن أكثر استعدادا واهتماما بالاحتياطات".

وتابع "يجب أن نستمر في معرفة أنه سيتعين علينا التعايش مع الفيروس طالما لا يوجد لقاح".

وأتم "لا يمكن إيقاف الدوري مرة أخرى".

وجمع لاتسيو 4 نقاط خلال أول 3 جولات من الدوري الإيطالي.

لاتسيو كورونا
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