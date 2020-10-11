بيني مكارثي: أتمنى تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال وقلبي سيكون مع موسيماني

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 00:58

كتب : محرر في الجول

مكارثي

تمنى بيتي مكارثي أسطورة منتخب جنوب إفريقيا تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد والرجاء.

وقال مكارثي عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "وجود 4 فرق قوية في نصف النهائي يوضح قيمة دوري أبطال إفريقيا ويعبر عن قوة الكرة الإفريقية وأتمنى وصول الأهلي والزمالك للنهائي لأنني أعرف أنهما فريقان كبيران وقلبي سيكون مع الأهلي بسبب وجود بيتسو موسيماني".

وتابع "الزمالك فريق قوي جدا ويستطيع التتويج بدوري أبطال إفريقيا ولكنني أفضل الأهلي لأن مدربه من جنوب إفريقيا".

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وواصل نجم أياكس وبلاكبرن السابق "موسيماني كان يؤدي بشكل عظيم مع صن داونز وهو أنجح مدرب في جنوب إفريقيا وانتقاله لتدريب الأهلي العظيم خطوة كبيرة في مشواره التدريبي وأتمنى له تحقيق نجاح كبير مع الأهلي".

وأوضح "الأهلي فريق يحلم بتدريبه أي مدرب في إفريقيا بسبب إنجازاته العظيمة جدا في الكرة المصرية والإفريقية، وبالتأكيد اعتقد أن موسيماني سيفيد الفريق ووجوده سيفتح الباب لمدربي جنوب إفريقيا ليعملوا في مصر لأننا نمتلك مدربين جيدين".

واسترجع مكارثي ذكريات تقاسم صدارة هدافي كأس الأمم الإفريقية 1998 مع حسام حسن، وقال: "حسام حسن أسطورة وعرفت أنه لاعب رائع وهداف عظيم في بطولة 1998 واللعب ضده ومجموعة اللاعبين في منتخب مصر كان شرفا كبيرا رغم خسارة النهائي".

الأهلي الزمالك موسيماني في إفريقيا
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