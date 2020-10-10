مدحت شلبي لـ في الجول: وافقت على تعليق لقاء الأهلي وبيراميدز

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 21:05

كتب : بسام أبوبكر

مدحت شلبى

يستعد الإعلامي مدحت شلبي للعودة من جديد إلى التعليق، وذلك من بوابة لقاء الأهلي وبيراميدز.

الأهلي يواجه بيراميدز يوم الأحد في الثامنة مساءً ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري.

وقال مدحت شلبي: "وافقت على التعليق على لقاء الأهلي وبيراميدز، نظرا لأهمية المباراة وما تشهد مؤخرا من ندية وقوة".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "أهمية المباراة لا تقتصر على بيراميدز والأهلي فقط، بل جماهير الزمالك ستتابع المباراة بشغف لكونها ستحدد بشكل كبير مصير المركز الثاني في الدوري".

وتابع "الأهلي وبيراميدز يلعبان كرة قدم جيدة الفترة الأخيرة ويملكان العديد من النجوم".

وأتم "أتوقعها مباراة ذات ندية كبيرة".

المباراة التي لن تُغير من واقع تتويج الأهلي بلقب الدوري، تعد هامة للغاية لـ بيراميدز الذي يسعى لإنهاء الدوري في المركز الثاني.

بيراميدز 63 نقطة ينافس الزمالك 65 نقطة والذي سيخصم من رصيده 3 نقاط في نهاية الموسم، على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يمتلك فرصتين للعب في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل. الفرصة الأولى حصد المركز الثاني في الدوري، والفرصة الثانية حصد لقب دوري الأبطال هذا الموسم، وقتها سيشارك بصفته بطلا للمسابقة رفقة الأهلي بطل الدوري.

ويلعب الزمالك نصف نهائي دوري الأبطال أمام الرجاء.

في الدوري بيراميدز الأهلي مدحت شلبي
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