لجنة التعاقدات في الإسماعيلي تبدأ خطة الموسم الجديد

تستعد لجنة التعاقدات في نادي الإسماعيلي للاجتماع اليوم السبت من أجل وضع خطة النادي في الانتقالات للموسم الجديد.

وتحدث أبو طالب العيسوي المدرب العام للإسماعيلي عن اللجنة قائلا: "اللجنة سوف تحدد احتياجات الفريق والمراكز التي تحتاج للتدعيم".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "وكذلك تحديد أسماء اللاعبين لبداية المفاوضات معهم، أو لاستكمال المفاوضات معهم"ز

وتابع "لدينا الرغبة في السعي لإنهاء ما يحتاجه الفريق لكي يعود الإسماعيلي إلى طبيعة الأداء المعروف له وإلى المنافسة على البطولات".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق وجود اسم ماليك إيفونا ضمن المرشحين للانضمام للدراويش، وكذلك صلاح ريكو لاعب مصر للمقاصة.