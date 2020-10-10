مدافع سموحة المعار من الأهلي لـ في الجول: لا صحة لفسخ عقدي

نفى كريم يحيى لاعب الأهلي المعار لـ سموحة، ما تردد عن فسخ عقده مع الفريق السكندري.

وأوضح يحيى لـFilGoal.com:" لا صحة على الإطلاق لفسخ عقدي، لم يخبرني أحد بشيء وملتزم بتعاقدي مع النادي".

وتابع: "أحترم إدارة سموحة والجهاز الفني بقيادة أحمد سامي".

وشدد: "سأتواجد في أول مران بعد الراحة التي حصلنا عليها".

وأضاف: "بعد نهاية الموسم ستتضح الأمور سواء بعودتي للأهلي أو خوض تجربة جديدة".

وأتم: "متفائل بعدما جدد الأهلي تعاقدي منذ فترة، وجاهز لأي تحدٍ".

كريم يحيى (22 عاما) يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، وخرج معارا من الأهلي إلى سموحة في يناير 2019 لمدة موسم ونصف.

وشارك يحيى في 18 مباراة مع سموحة هذا الموسم، وصنع هدفا وحيدا.

وكان الأهلي قد جدد عقد يحيى في يوليو الماضي لمدة 5 سنوات مقبلة.

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