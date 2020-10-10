سلبية المسحة الطبية للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها عناصر الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز في الجولة 33 من الدوري المصري مسا الأحد.

وكان الفريق قد خضع للمسحة الطبية صباح الخميس قبل انطلاق المران الجماعي.

ويتصدر الأهلي الدوري المصري الذي توج له بطلا برصيد 85 نقطة.

فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

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