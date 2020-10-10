سلبية المسحة الطبية للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 18:40

كتب : حسام نور الدين

محمد هاني - مسحة طبية الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها عناصر الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز في الجولة 33 من الدوري المصري مسا الأحد.

وكان الفريق قد خضع للمسحة الطبية صباح الخميس قبل انطلاق المران الجماعي.

أخبار متعلقة
مران الزمالك – عبد الغني بقناع وجه.. وتدريبات تأهيلية لـ حازم إمام حوار – الشناوي يتحدث عن موسيماني واستمرار مدرب حراس الأهلي.. الرقم القياسي ومواجهة الوداد اتحاد الكرة لـ في الجول: قد ندرس فكرة إلغاء الـ 5 تغييرات ودقيقة الراحة الموسم المقبل خطوة واحدة تفصل سيراميكا عن الصعود للدوري الممتاز

ويتصدر الأهلي الدوري المصري الذي توج له بطلا برصيد 85 نقطة.

فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

اقرأ أيضا:

موسيماني الذي يبحث عن الجواهر الخفية من زيمبابوي إلى أمريكا الجنوبية

موقف الـ5 تغييرات في الموسم المقبل

الأهلي في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي – ظهور جونسون وعودة الشناوي.. وانتظام بادجي وأيمن أشرف 9 دقيقة | مصر
مدافع سموحة المعار من الأهلي لـ في الجول: لا صحة لفسخ عقدي 22 دقيقة | مصر
سلبية المسحة الطبية للأهلي قبل مواجهة بيراميدز 33 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك – عبد الغني بقناع وجه.. وتدريبات تأهيلية لـ حازم إمام 39 دقيقة | مصر
حوار – الشناوي يتحدث عن موسيماني واستمرار مدرب حراس الأهلي.. الرقم القياسي ومواجهة الوداد 45 دقيقة | مصر
كاسياس: مورينيو كان من أوائل الأشخاص الذين هاتفوني بعد أزمتي الصحية ساعة | أوروبا
خطوة واحدة تفصل سيراميكا عن الصعود للدوري الممتاز ساعة | مصر
اتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس فكرة إلغاء الـ 5 تغييرات ودقيقة الراحة الموسم المقبل 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك 2 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 3 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 4 الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة الشناوي
قد ينال إعجابك