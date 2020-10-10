مران الزمالك – عبد الغني بقناع وجه.. وتدريبات تأهيلية لـ حازم إمام

شهد مران الزمالك اليوم السبت، جلسة فنية مطولة بين جايمي باتشيكو المدير الفني، ولاعبي الفريق، في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص المدرب البرتغالي على توضيح بعض النقاط الفنية التي حدثت في المباراة السابقة أمام وادي دجلة.

وطالب باتشيكو لاعبيه بالتركيز لتفادي الأخطاء التي وقعوا فيها أمام دجلة، وتقديم أفضل ما لديهم في الفترة المقبلة.

وخضع حازم إمام قائد الفريق لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمنازيوم، بعد معاناته من شد في العضلة الأمامية خلال مباراة وادي دجلة السابقة.

ويحاول الجهاز الطبي تجهيز الظهير الأيمن للزمالك في أسرع وقتٍ ممكن.

كما تدرب محمد عبد الغني مدافع الفريق مرتديا قناع واقٍ للوجه، بعد تعرضه لكدمة قوية في الأنف خلال مباراة وادل دجلة.

وحرص محمد أسامة طبيب الفريق على ارتداء عبد الغني للقناع حتى لا تتفاقم إصابته.

فيما شهد المران انتظام محمود علاء ويوسف أوباما بعد غيابهما عن مباراة وادي دجلة للإيقاف.

كما حضر المران كل من: مرتضى منصور، وإسماعيل يوسف، وحمادة أنور لدعم الفريق.

ويلعب الزمالك أمام حرس الحدود يوم الإثنين المقبل في الجولة 33 من الدوري المصري بمباراة مصيرية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الثالث، مع خصم 3 نقاط من رصيده مع نهاية المسابقة.

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