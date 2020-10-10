كاسياس: مورينيو كان من أوائل الأشخاص الذين هاتفوني بعد أزمتي الصحية

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 18:08

كتب : FilGoal

إيكر كاسياس - جوزيه مورينيو

كشف إيكر كاسياس لاعب ريال مدريد وبورتو السابق، عن لافتة طيبة من مدربه الأسبق جوزيه مورينيو.

كاسياس تعرّض لأزمة قلبية مطلع مايو 2019 أثناء تواجده في بورتو، ونُقل على الفور إلى المستشفى حيث قضى بضعة أيام.

ويكشف كاسياس في حواره مع شبكة إي إس بي إن: "الكثيرون لا يعرفون ذلك، لكن جوزيه مورينيو كان من ضمن أول 3 أشخاص تحدثوا إليّ للاطمئنان على حالي".

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وأضاف القائد التاريخي لـ إسبانيا: "بعد ما حدث، عدت لمقابلة الناس الذين ابتعدت عن رؤيتهم لبعض الوقت، وعدت لتقدير الأمور الصغيرة، صرت أعيش كل يوم على حدة".

وأتم: "كنت محظوظا جدا، وهذا أمر لا يحظى به أشخاص آخرون، كان من الممكن أن أرحل عن هذا العالم، لكن الظروف جعلتني أقدّر كل شيء، أنا شخص محظوظ".

وكان كاسياس ومورينيو قد دخلا في خلافات حادة بـ ريال مدريد خلال موسم 2012\2013.

مورينيو أطاح بـ كاسياس وقتها من التشكيل الأساسي لـ ريال مدريد واستقدم دييجو لوبيز لحراسة مرمى الفريق.

كاسياس (39 عاما) اعتزل كرة القدم مؤخرا بعد نهاية عقده مع بورتو بنهاية الموسم الماضي، إذ لم يعد لممارسة اللعبة مطلع بعد أزمته الصحية.

وكان كاسياس قد صرّح في وقتٍ سابق أن مورينيو استبعده من تشكيل ريال مدريد لأسباب شخصية وليست فنية.

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