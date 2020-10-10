خطوة واحدة تفصل سيراميكا عن الصعود للدوري الممتاز

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 18:06

كتب : رضا السنباطي

شادي حسين - مهاجم سيراميكا

أصبح نادي سيراميكا على أعتاب الصعود إلى الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد الانتصار على المريخ.

سيراميكا انتصر على المريخ في الجولة قبل الأخيرة من مجموعة القاهرة بخماسية مقابل هدف.

شادي حسين وشريف دابو سجلا ثنائية، وأحمد غنيم سجل هدفا في الفوز الخماسي لـ سيراميكا.

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ووصل سيراميكا للنقطة 42 في الصدارة، ولكن انتصار بتروجت على النجوم آجل الحسم للجولة الأخيرة.

بتروجت فاز على النجوم بهدفين مقابل هدف، ليصل للنقطة 39.

المواجهات المباشرة متساوية بين بتروجت وسيراميكا، ولذلك سيحتاج الأخير للفوز أو التعادل في الجولة الأخيرة من أجل التأهل رسميا للدوري الممتاز.

أما فرصة بتروجت فهي في الفوز على المريخ بفارق 5 أهداف مع خسارة سيراميكا أمام جمهورية شبين.

سيراميكا قد يخسر ويتأهل أيضا إلى الدوري الممتاز ولكن بشرط عدم الخسارة بفارق أهداف، مع هدف فوز بتروجت بسداسية مقابل لا شيء.

وخسر فريق الداخلية فرص المنافسة على الصعود بشكل رسمي وذلك بعد التعادل مع جمهورية شبين سلبيا.

رصيد الداخلية وصل 38 نقطة، ليترك المنافسة في الجولة الأخيرة بين سيراميكا وبتروجت.

وتقام الجولة الأخيرة يوم الخميس المقبل.

الدرجة الثانية بتروجت سيراميكا
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