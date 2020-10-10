بلاتيني: الكرة رياضة بشرية لا تحتاج تلفازا.. وقانون اللعب المالي النظيف أنقذ أندية من الإفلاس

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 15:38

كتب : FilGoal

بلاتيني

يصر ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق على أن تقنية الفيديو سيئة لكرة القدم، وأن قوانين اللعب المالي النظيف أنقذت الأندية من الإفلاس.

بلاتيني موقوف عن ممارسة أي نشاط رياضي حتى 2023 بسبب تهم الفساد التي لحقت به إبان توليه مهمة رئاسة "يويفا".

وقال باتيني عبر " Festival dello Sport event": "أعمل على أهم معركة في حياتي. إيقافي ظلم كبير وسأربح هذه المعركة".

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وواصل "إذا كانوا لا يريدونني، فلا تصوتوا لي، لكن لا تعنتوني بالفاسد. هذا شيء لن أسامحه أبدا".

وأضاف عن قوانين اللعب المالي النظيف: "قضية مانشستر سيتي لم تكن تتعلق بـالقوانين بل بالأمور التأديبية، لأنهم لم يذكروا كيف كانت الأمور".

وأكمل "لقد أنشأنا القانون لتقليل ديون الأندية وقد انخفضت بالفعل، وهو أمر جيد أيضا ، لأنه بمجرد وصول جائحة كورونا، لكان الكثير قد أفلس".

وتطرق للحديث عن تقنية الفيديو "ما زلت أصر على أن تقنية الفيديو المساعد كانت فكرة سيئة، لأنها ليست جزءا من فلسفتنا، وهي أن الأخطاء جزء من اللعبة".

وأردف "ربما تكون قد أصلحت بعض المشكلات، لكنها أحدثت مشكلات مختلفة، إذا كنت تستخدمه من أجل التسلل وخطوط محددة، فلا بأس، لأنه من الصعب جدا اكتشافها، ولكن ليست هناك حاجة لاستخدام تقنية VAR في التعامل مع المخالفات. هذا هو سبب وجود الحكم".

وأتم "لم أكن لأقدم تقنية الفيديو. كنت سأفعل كل شيء لأظهر للناس أنه كان خطأ. كرة القدم هي رياضة بشرية للبشر، لا تحتاج إلى تلفزيون".

ميشيل بلاتيني تقنية الفيديو قوانين اللعب المالي النظيف
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