مدير البطولة العربية يكشف موعد الإعلان عن استكمال نسخة الموسم الحالي

كشف طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية موعد تحديد مواعيد المباريات المتبقية للبطولة التي وصلت إلى مرحلة نصف النهائي.

الإسماعيلي تفوق في الذهاب 1-0 على الرجاء المغربي، بينما لم تقم بعد مباراة الشباب واتحاد جده السعودي في نصف النهائي الآخر.

آل الشيخ قال عبر قناة السعودية الرياضية: "خلال أسبوع سنعلن عن موعد مباريات نصف نهائي البطولة العربية".

وأضاف "أكثر مشكلة واجهاتنا هي المغرب بسبب إيقاف وعودة الطيران والموجة الثانية من الإصابات بـ فيروس كورونا في البلاد".

وأكمل "تأخير حسم بقية البطولة ليس بيدنا لأن لاتحاد العربي مساحته جغرافيًا شاسعة".

وأوضح "نريد أن تكون الفترة بين نصف النهائي والنهائي قصيرة جدا، الإسماعيلي فاز بهدف دون مقابل في الذهاب والإياب سيقام في المغرب وإذا تأهل للنهائي، لا نريد أن يسافر ثم يعود للمغرب مرة أخرى في ظل ظروف كورونا وغيره من أجل أن يلعب النهائي مباشرة أو الرجاء حال تفوق".

وأتم "سنجتمع الأسبوع المقبل لإعلان مواعيد مباراتي الشباب والاتحاد السعودي".

#الديوانية طلال آل الشيخ – مدير البطولة العربية للأندية: الأسبوع المقبل سيتم تحديد موعد مباريات نصف نهائي البطولة العربية للأندية.#الشباب_الاتحاد#الرجاء_الاسماعيلي pic.twitter.com/qD5SWYigic — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 9, 2020

الإسماعيلي سافر بالفعل للمغرب في منتصف مارس الماضي لخوض الإياب في الدار البيضاء، لكن تفشي فيروس كورونا حال دون إقامة المباراة وعادت بعثة الفريق مرة أخرى لمصر ولم تُحدد موعد جديد للمواجهة حتى الآن.