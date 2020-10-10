منافس الأهلي – تقرير مغربي: صراع بين بيراميدز وإنبي ونادي قطري على مهاجم الوداد

يتصارع بيراميدز وإنبي ونادي قطري على خدمات الكونغولي كازادي كاسنجو مهاجم الوداد البيضاوي المغربي.

ووفقا لموقع "le 360 sport" فأن وكيل المهاجم يناقش العروض التي تلقاها اللاعب لاختيار الأفضل له لخوض تجربة احترافية جديدة.

كاسنجو انضم لصفوف الوداد المغربي مقابل 10 مليون درهم مغربي أي ما يعادل مليون دولار في سوق الانتقالات الشتوية، من شباب المحمدية رغم أنه لم يخض أي مباراة مع الفريق.

وتألق المهاجم البالغ 28 عاما بقميص الوداد بعدما سجل 10 أهداف منها 2 في دوري أبطال إفريقيا، خلال 22 مباراة بجميع المسابقات.

وانضم كاسنجو لقائمة منتخب الكونغو الديموقراطية في التوقف الدوري الجاري لمواجهتي المغرب وبوركينا فاسو، ليغيب عن آخر جولتين للدوري المغربي.

وسبق أن لعب كاسنجو لأندية فيتا كلوب وموتيما بيمبي الكونغوليين قبل أن يخوض التجربة الاحترافية في المغرب.