نابولي يعلن: لا توجد حالات كورونا بين صفوفنا وعينة وحيدة بين الطاقم الطبي

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 00:32

كتب : FilGoal

نابولي

أعلن نادي نابولي في بيان رسمي عدم وجود أي حالات جديدة بين صفوفه اليوم بعد الخضوع لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر النادي بيانا قال فيه: "بعد الخضوع لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا لكافة أعضاء الفريق، جاءت النتيجة سلبية لكوفيد 19".

وتابع "فقط عينة وحيدة متبقية لعضو من الطاقم الطبي".

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ما الذي حدث؟

كان من المفترض أن يستضيف يوفنتوس منافسه نابولي مساء يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكن الضيوف تخلفوا عن السفر لتورينو.

حيث أعلن نابولي يوم السبت اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه لـ بيورتر زيلينسكس لاعب الوسط البولندي، وإليف إلماس لاعب الوسط المقدوني.

وفي نفس التوقيت، كشف يوفنتوس عن اكتشاف حالتي إصابة بـ كورونا بين موظفين النادي، ودخول كافة أفراد الفريق يفي عزل وقائي تحسبا لتفشي الفيروس في الفريق.

وكشف نابولي أن السلطات الطبية منعتهم من السفر إلى تورينو بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وبناء على ذلك طلبوا تأجيل المباراة، لكن أصدرت السلطات الطبية في إيطاليا بيانا تؤكد فيها عدم منعها لبعثة نابولي من السفر.

على الرغم من ذلك، أعلن يوفنتوس توجهه لملعب المباراة وخوض اللقاء بشكل طبيعي بسبب عدم ورود أي قرارات من الاتحاد الإيطالي.

وفي النهاية صدر قرار رابطة الأندية الإيطالية ليؤكد خوض المباراة في موعدها واعتبار نابولي خاسرا بحالة عدم الحضور للملعب.

حضر يوفنتوس إلى ملعب المباراة ولم يحضر نابولي. الحكم انتظر للمدة القانونية ثم أعلن إنهاء اللقاء واعتبار يوفنتوس فائزا.

في الدوري الإيطالي في إيطاليا
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