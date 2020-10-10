إنريكي: أسينسيو؟ لن يلعب.. ربما يشاهد مسلسلا عبر نتفليكس على أريكته الآن

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 00:25

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - ريال مدريد

رفض لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا الحديث عن ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد قبل مواجهة سويسرا، قائلا بطريقة ساخرة إنه قد يكون في منزله يشاهد مسلسلا عبر خدمة نتفليكس على أريكته.

وقال إنريكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أراه لأنه ليس هنا مع الفريق، تحدثت عنه عدة مرات، لكنني لن أفعل ذلك قبل المباراة".

وأضاف "سأقول أهلا وليس لدي شيء ضده، لكنه ليس الوقت المناسب للحديث عنه".

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وواصل "أعتقد أنه يشاهد مسلسلا على نتفليكس على أريكته في الوقت الحالي، يسترخي في المنزل".

وأتم "إنه لن يلعب، لذا لنتحدث عن سويسرا".

أسينسيو صاحب الـ24 عاما لم يتواجد مع منتخب إسبانيا منذ التصفيات المؤهلة ليورو 2021 في شهر يونيو 2019.

لاعب ريال مدريد عاد من الإصابة لكنه لم يستعد مستواه بعد، وشارك خلال الموسم الجاري في مباراتين لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف في 102 دقيقة.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره السويسري في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية في الثامنة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة.

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