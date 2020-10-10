نائب اتحاد الكرة يكشف بنود اللائحة الجديدة.. وموقف الهبوط في الدرجة الثانية

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أبرز بنود اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة.

وقال جمال محمد علي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس "أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة طبقا للائحة الجديدة سيكون أندية الدوري الممتاز الـ18 + أعلى 36 فريقا في الدرجة الثانية + أعلى 36 فريقا من الدرجة الثالثة + 5 فرق ممثلين جغرافيا عن الدرجة الرابعة + أول 3 فرق في دوري السيدات + أول 3 فرق في دوري كرة الصالات + أول 3 فرق في دوري الكرة الشاطئية في حالة إقامته".

وأضاف "طبقا للائحة اتحاد الكرة الجديدة. الشخص الذي يترشح لمنصب في المجلس، لا يمكنه الترشح لمنصب أقل بعد ذلك. مع تطبيق بند الـ8 سنوات لكل المرشحين".

نائب الرئيس أتبع "في حالة رفض الجمعية العمومية لتلك اللائحة فسنتخذ القرار السليم لصالح الكرة المصرية. والانتخابات هي الخطوة التالية لنا بعد اعتماد اللائحة".

وعن موقف الهبوط في الدرجة الثانية أتم "الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية يوم الإثنين المقبل، وبمجرد انتهاء المباريات سنعقد جلسة لإعلان قرارنا النهائي بشأن الهبوط ونظام البطولة للموسم الحالي والمقبل بشكل كامل".

كان اتحاد الكرة قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم على لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة الجديدة، على أن يتم عرضها على الأندية خلال أيام.