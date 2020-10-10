نائب اتحاد الكرة يكشف بنود اللائحة الجديدة.. وموقف الهبوط في الدرجة الثانية

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 00:20

كتب : Filgoal Team

الاتحاد المصري لكرة القدم

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أبرز بنود اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة.

وقال جمال محمد علي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس "أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة طبقا للائحة الجديدة سيكون أندية الدوري الممتاز الـ18 + أعلى 36 فريقا في الدرجة الثانية + أعلى 36 فريقا من الدرجة الثالثة + 5 فرق ممثلين جغرافيا عن الدرجة الرابعة + أول 3 فرق في دوري السيدات + أول 3 فرق في دوري كرة الصالات + أول 3 فرق في دوري الكرة الشاطئية في حالة إقامته".

وأضاف "طبقا للائحة اتحاد الكرة الجديدة. الشخص الذي يترشح لمنصب في المجلس، لا يمكنه الترشح لمنصب أقل بعد ذلك. مع تطبيق بند الـ8 سنوات لكل المرشحين".

أخبار متعلقة
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول أبرز بنود لائحة النظام الأساسي حوار - سارة عصام: الاتحاد المصري لكرة القدم سألني عن تجربة إنجلترا في التنظيم عماد متعب: هناك محاولات لكي أترشح في انتخابات اتحاد الكرة ولكن اتحاد الكرة في بيان: نرجو من الأندية سداد ما عليها من مستحقات.. وأمنية للموسم الجديد

نائب الرئيس أتبع "في حالة رفض الجمعية العمومية لتلك اللائحة فسنتخذ القرار السليم لصالح الكرة المصرية. والانتخابات هي الخطوة التالية لنا بعد اعتماد اللائحة".

وعن موقف الهبوط في الدرجة الثانية أتم "الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية يوم الإثنين المقبل، وبمجرد انتهاء المباريات سنعقد جلسة لإعلان قرارنا النهائي بشأن الهبوط ونظام البطولة للموسم الحالي والمقبل بشكل كامل".

كان اتحاد الكرة قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم على لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة الجديدة، على أن يتم عرضها على الأندية خلال أيام.

اتحاد الكرة جمال محمد علي لائحة النظام الأساسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 48 دقيقة | مصر
نابولي يعلن: لا توجد حالات كورونا بين صفوفنا وعينة وحيدة بين الطاقم الطبي 50 دقيقة | أوروبا
إنريكي: أسينسيو؟ لن يلعب.. ربما يشاهد مسلسلا عبر نتفليكس على أريكته الآن 58 دقيقة | أوروبا
نائب اتحاد الكرة يكشف بنود اللائحة الجديدة.. وموقف الهبوط في الدرجة الثانية ساعة | الدوري المصري
رسميا – راشفورد يتقلد رتبة عضو الإمبراطورية البريطانية بعد مساهماته لإطعام الأطفال في بريطانيا ساعة | الدوري الإنجليزي
تنس - دجوكوفيتش يواجه نادال في نهائي بطولة رولان جاروس ساعة | رياضات أخرى
الجزائر لا تعرف طعم الهزيمة.. بطل إفريقيا يفوز على نيجيريا وديا 2 ساعة | الوطن العربي
حسام حسن: هناك أكثر من وكيل خارج مصر يتحدث لضمي.. ومستقبلي بيد إدارة سموحة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 2 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك 3 الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة الشناوي 4 في الجول يكشف – القصة الكاملة لإصابة محمد محمود الجديدة
قد ينال إعجابك