تنس - دجوكوفيتش يواجه نادال في نهائي بطولة رولان جاروس

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 23:37

كتب : FilGoal

نادال ودجوكوفيتش

ضرب نوفاك دجوكوفيتش موعدا مع رافاييل نادال في نهائي بطولة رولان جاروس للتنس يوم الأحد في الثالثة عصرا على الملعب الرئيسي فيليب شاترييه.

وكان نوفاك دجوكوفيتش مصنف أول بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" وهي إحدى البطولات الأربع الكبرى في التنس، قد فاز أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بـ3 مجموعات لمجموعتين بنتيجة 6-3 و6-2 و6-1 لـ 7-5 و6-4 لصالح اليوناني.

نادال كان قد فاز على دييجو شفارتسمان الأرجنتيني يوم الجمعة، وفاز بـ3 مجموعات للاشيء، بنتيجة 6-3 و6-3 و7-6 (7-0).

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ويعد هذا هو النهائي الرابع بين الثنائي في البطولة وتفوق نادال فيها جميعا، أعوام 2012 و2014 و2015، وفي تاريخ مواجهات الاثنين في بطولة رولان جاروس بوجه عام تواجها 7 مرات لم يخسر نادال سوى مرة وحيدة.

وصرح نادال عن النهائي قائلا: "دجوكوفيتش واحدا من أصعب الخصوم الذين يمكن مواجهتهم، لكنني هنا لكي أستمر في محاولة تقديم أفضل ما لدي، أعلم أنني علي أن أتقدم خطوة للأمام".

وواصل "أعتقد أنني فعلت ذلك اليوم، لكن يوم الأحد لن يكون ما قدمته كافيا، أحتاج للمزيد".

وحصد دجوكوفيتش 17 بطولة كبرى من البطولات الأربعة الكبار، مقابل 19 للإسباني نادال.

ويطمح نادال لمعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى المسجل باسم روجر فيدرر أسطورة التنس السويسرية بـ20 لقبا.

في المجمل حتى الآن تواجه الإسباني مع الصربي 55 مرة، فاز دجوكوفيتش 29 مرة ونادال 26 مرة.

في كل النهائيات تواجها 26 مرة فاز دجوكوفيتش 15 مرة مقابل 11 لنادال. وفي البطولات الكبرى تواجها 15 مرة فاز نادال بـ9 مقابل 6 لدجوكوفيتش.

في البطولات الكبرى تواجه الثنائي في رولان جاروس بمختلف الأدوار 7 مرات انتصر نادال مرة.

وبالنسبة للمواجهات في نهائي البطولات الأربعة الكبرى، ففاز كل منهما أمام الآخر 4 مرات.

ويعد دجوكوفيتش واحدا من اثنين انتصروا على نادال في رولان جاروس، إذ فاز روبن سوديرلينج في وقت سابق في الجولة الرابعة خلال عام 2009 أمام نادال، ودجوكوفيتش فعل ذلك في ربع نهائي بطولة 2015، وهما خسارتين نادرتين في مسيرة نادال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

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