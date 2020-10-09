مركز شباب الشهيد أحمد منسي يعتذر عن عدم المشاركة في دورة الترقي المؤهلة للقسم الثالث

كان من المفترض أن يصعد أول مجموعة الدرجة الرابعة من شمال سيناء إلى مجموعة شمال سيناء بالقسم الثالث والتي تواجه مجموعة مطروح على صعود فريق منهم إلى دوري الدرجة الثانية، لكن اتحاد الكرة قرر إقامة دورة ترقي بين المحافظات في الدرجة الرابعة للتأهل للدرجة الثالثة.

مركز شباب أقطية بشمال سيناء والذي تم تغيير اسمه إلى مركز شباب الشهيد أحمد منسي متصدر مجموعة شمال سيناء بالدرجة الرابعة، يطالب بالصعود المباشر للدرجة الثالثة بدلا من خوض دورة الترقي بسبب الظروف الأمنية التي يعيشها أهل قرية أقطية وعدم تجمع اللاعبين وصعوبة مشاركتهم.

وصرح جلال إبراهيم رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشهيد أحمد منسي لـFilGoal.com: "تصدرنا قمة مجموعة شمال سيناء في الدرجة الرابعة، وكان يجب تأهلنا مباشرة لمجموعة سيناء في القسم الثالث".

وأضاف "اتحاد الكرة طالبنا بخوض دورة ترقي مع محافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية من أجل التأهل للقسم الثالث، لكن الظروف لا تسمح بمشاركة الفريق في دورة الترقي، وتواصلنا كثيرا مع اتحاد الكرة فكان الرد أمامك خيارين، أن تحدد ملعبا في محافظة الإسماعيلية أو أن تعتذر".

رئيس مركز الشباب أكمل "أرسلنا خطابا لاتحاد الكرة بالإعتذار عن عدم المشاركة في دورة الترقي. واتحاد الكرة أرسل خطابا للمنطقة ليحدد الفريق التالي خلف فريقنا".

جلال واصل "الظروف العصيبة التي نمر بها جعلتنا نترك قريتنا بالإضافة إلى تشتت لاعبي الفريق في المحافظات".

وأتم "مركز شباب أبو شحاته في الإسماعيلية عرض استضافتنا على ملعبه ولكن لن نستطيع المشاركة بسبب الظروف واللاعبين أيضا والتحرك من شمال سيناء. اللاعبون غير مهيئين نفسيا للمشاركة في دورة الترقي وأعضاء الاتحاد يعلمون الظروف التي نمر بها ويجب تصعيدنا من القسم الرابع إلى القسم الثالث".