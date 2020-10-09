خبر في الجول - أشعة الهاني سليمان على المخ تثبت سلامته.. والحارس يخضع لفترة ملاحظة

أجرى الهاني سليمان حارس مرمى سموحة أشعة على المخ أثبتت سلامته واللاعب سيكون تحت الملاحظة لنصف ساعة، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن حارس سموحة سيغادر المستشفى إذا ما مرت فترة الملاحظة بسلام، وذلك بعدما أصيب خلال مواجهة الاتحاد السكندري الجارية في الدوري.

وكان الهاني سليمان قد أصيب بدوار خلال هدف التعادل للاتحاد السكندري الذي سجله رزاق سيسيه، وسقط أرضا وجرى علاجه لمدة 10 دقائق. قبل أن يخرج ويشارك عمر صلاح بدلا منه.

وارتطمت الكرة في وجه الهاني سليمان بعد تسديدة قوية للغاية من رزاق، إلا أن الحارس أكمل الهجمة وبعد دخولها الشباك لم يتمكن من الوقوف مرة أخرى.

صاحب الـ36 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 26 مباراة بكل المسابقات خرج بشباك نظيفة 8 مرات واستقبل 26 هدفا.

ويتقدم سموحة على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.