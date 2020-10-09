أحمد جمعة يفسر احتفاله بهدفه في الإسماعيلي "أهديته لمن وقف بجانبي وقت فقداني الأمل"

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 21:38

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف أحمد جمعة في الإسماعيلي

فسر أحمد جمعة مهاجم النادي المصري سبب احتفاله بهدفه في الإسماعيلي.

أحمد جمعة سجل هدف المصري الثاني في الإسماعيلي، وفاز النسور على الدراويش بهدفين مقابل لا شيء.

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وقال جمعة في تصريحات لموقع المصري الرسمي عقب اللقاء: "احتفلت مع أحمد سامح المعد البدني للنادي المصري".

وأوضح "هذا الرجل وقف بجانبي كثيرا في الوقت الذي كنت قد فقدت الأمل في عودتي للملاعب فيه"

صاحب الـ32 عاما أتبع "كانت فترة صعبة جدا علي وعلى أسرتي، والحمد لله أنني عبرتها، والآن تريكيزي على الفترة المقبلة".

وأتم "أشكر جماهير المصري التي تقف في ظهري دائما. هدفنا هو الفوز بباقي مباريات الموسم، لكن مع الأسف لن نستطيع اللحاق بالمربع الذهبي هذا الموسم ولكن نريد تحسين مركزنا".

فوز المصري رفع رصيده للنقطة الـ39 مرتقيا للمركز الثامن في ترتيب الدوري.

ويعد الهدف هو الأول لـ أحمد جمعة في الدوري هذا الموسم في رابع مباراة يشارك فيها مع الفريق بسبب إصابته الطويلة، والرابع إجمالا باحتساب ثلاثة أهداف في الكونفدرالية.

في الدوري المصري أحمد جمعة
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