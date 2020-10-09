أحمد جمعة يفسر احتفاله بهدفه في الإسماعيلي "أهديته لمن وقف بجانبي وقت فقداني الأمل"
الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 21:38
كتب : FilGoal
فسر أحمد جمعة مهاجم النادي المصري سبب احتفاله بهدفه في الإسماعيلي.
أحمد جمعة
النادي : المصري
أحمد جمعة سجل هدف المصري الثاني في الإسماعيلي، وفاز النسور على الدراويش بهدفين مقابل لا شيء.
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#المصري يفوز على #الإسماعيلي بثنائية فى ديربي القناة ⚽️💥— WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 9, 2020
أحرز ثنائية المصري كريم العراقي فى الدقيقة 65 وأحمد جمعة فى الدقيقة 81 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/JK5nNVSs5h
وقال جمعة في تصريحات لموقع المصري الرسمي عقب اللقاء: "احتفلت مع أحمد سامح المعد البدني للنادي المصري".
وأوضح "هذا الرجل وقف بجانبي كثيرا في الوقت الذي كنت قد فقدت الأمل في عودتي للملاعب فيه"
صاحب الـ32 عاما أتبع "كانت فترة صعبة جدا علي وعلى أسرتي، والحمد لله أنني عبرتها، والآن تريكيزي على الفترة المقبلة".
وأتم "أشكر جماهير المصري التي تقف في ظهري دائما. هدفنا هو الفوز بباقي مباريات الموسم، لكن مع الأسف لن نستطيع اللحاق بالمربع الذهبي هذا الموسم ولكن نريد تحسين مركزنا".
فوز المصري رفع رصيده للنقطة الـ39 مرتقيا للمركز الثامن في ترتيب الدوري.
ويعد الهدف هو الأول لـ أحمد جمعة في الدوري هذا الموسم في رابع مباراة يشارك فيها مع الفريق بسبب إصابته الطويلة، والرابع إجمالا باحتساب ثلاثة أهداف في الكونفدرالية.