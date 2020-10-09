أحمد جمعة يفسر احتفاله بهدفه في الإسماعيلي "أهديته لمن وقف بجانبي وقت فقداني الأمل"

فسر أحمد جمعة مهاجم النادي المصري سبب احتفاله بهدفه في الإسماعيلي.

أحمد جمعة سجل هدف المصري الثاني في الإسماعيلي، وفاز النسور على الدراويش بهدفين مقابل لا شيء.

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#المصري يفوز على #الإسماعيلي بثنائية فى ديربي القناة ⚽️💥

أحرز ثنائية المصري كريم العراقي فى الدقيقة 65 وأحمد جمعة فى الدقيقة 81 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/JK5nNVSs5h — WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 9, 2020

وقال جمعة في تصريحات لموقع المصري الرسمي عقب اللقاء: "احتفلت مع أحمد سامح المعد البدني للنادي المصري".

وأوضح "هذا الرجل وقف بجانبي كثيرا في الوقت الذي كنت قد فقدت الأمل في عودتي للملاعب فيه"

صاحب الـ32 عاما أتبع "كانت فترة صعبة جدا علي وعلى أسرتي، والحمد لله أنني عبرتها، والآن تريكيزي على الفترة المقبلة".

وأتم "أشكر جماهير المصري التي تقف في ظهري دائما. هدفنا هو الفوز بباقي مباريات الموسم، لكن مع الأسف لن نستطيع اللحاق بالمربع الذهبي هذا الموسم ولكن نريد تحسين مركزنا".

فوز المصري رفع رصيده للنقطة الـ39 مرتقيا للمركز الثامن في ترتيب الدوري.

ويعد الهدف هو الأول لـ أحمد جمعة في الدوري هذا الموسم في رابع مباراة يشارك فيها مع الفريق بسبب إصابته الطويلة، والرابع إجمالا باحتساب ثلاثة أهداف في الكونفدرالية.