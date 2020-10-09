ذا أثليتك: ميندي يغيب أسبوعين عن تشيلسي بسبب الإصابة

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 21:25

كتب : FilGoal

ميندي - تشيلسي

كشفت شبكة ذا أثليتك الموثوقة المدة المحتملة لغياب حارس البلوز إدوارد ميندي عن حراسة مرمى فريقه تشيلسي بسبب الإصابة.

وأشارت ذا أثليتك إلى أن مدة غياب ميندي لن تزيد عن أسبوعين بعد إصابته مع منتخب السنغال.

وأعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم في وقت سابق إصابة ميندي خلال تدريبات المنتخب ليغادر المعسكر ويسافر إلى لندن.

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إصابة ميندي جاءت على مستوى الفخذ الأيمن، ليغيب عن ودية منتخب بلاده أمام المغرب.

وعاد ميندي إلى لندن اليوم الجمعة ومن المنتظر أن يخضع لفحوصات طبية جديدة.

وأوضحت ذا أثليتك أن ميندي سيغيب بشكل مبدئي عن لقاء ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي يوم 17 من شهر أكتوبر الحالي، بينما يآمل الحارس أن يكون جاهزا لبداية مشوار البلوز في دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ تشيلسي مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة إشبيلية بعد 3 أيام من لقاء ساوثامبتون.

وانضم ميندي إلى البلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكتب ظهوره الأول في لقاء البلوز في الكأس أمام توتنام والذي انتهى لصالح الأخير، قبل أن يشارك أمام كريستال بالاس قبل التوقف الدولي.

في إنجلترا تشيلسي ميندي
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