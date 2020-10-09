لاعب وادي دجلة لـ في الجول: أفاضل بين عرضين من فرق القمة بـ تونس

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 20:55

كتب : إبراهيم رمضان

كريم الدبيس لاعب وادي دجلة الشاب

كشف كريم الدبيس لاعب وادي دجلة ومنتخب الشباب عن امتلاكه لعرضين من الدوري التونسي.

وقال كريم الدبيس في تصريحات لـFilGoal.com: "أفاضل بين أكثر من عرض للانتقال لأحدهم خلال الموسم المقبل باعتباري لاعب حر بعد انتهاء تعاقدي مع نادي وادي دجلة".

وأضاف "تلقيت عرضين من أندية القمة في تونس عن طريق وكيلي محمد عبد الحميد الذي يشرع حاليا في إنهاء أوراق وإجراءات السفر حتى ألتحق بفريقي الجديد".

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وواصل "سيكون هذا حال استقراري على أحد الناديين التونسيين الذي أتحفظ على كشف هويتهما في الوقت الحالي".

الدبيس أكمل "اتفقت مع وكيلي على تأجيل البت في عرضي تونس بعد تلقي عرضين من أندية محلية في الدوري، فضلا عن رغبة فريقي الحالي في التجديد لي،".

وأتم "المقابل المادي والعرض الفني الأنسب لي للمشاركة أساسيًا في الموسم المقبل هو الذي سيحدد وجهتي المقبلة سواء بالاحتراف في تونس أو البقاء في الدوري المحلي. شرطي الأساسي مع فريقي الجديد هو المشاركة كأساسي لضمان المشاركة أساسيًا مع المنتخب والانضمام للمنتخب الأوليمبي، ومن ثم المنتخب الأول".

الدبيس ظهير أيسر يبلغ من العمر 17 عاما ويعد أحد أفراد الفريق الأول لكرة القدم في نادي وادي دجلة.

صاحب الـ17 عاما تواجد على مقاعد البدلاء في 4 مباريات هذا الموسم أمام حرس الحدود، والإسماعيلي، والاتحاد السكندري، والأهلي، لكنه لم يشارك في أي دقيقة حتى الآن.

في الدوري وادي دجلة كريم الدبيس
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