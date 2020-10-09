مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: التوفيق ساند المصري.. ولدينا أخطاء دفاعية

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 20:37

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - الإسماعيلي

قال أبو طالب العيسوي المدرب العام للإسماعيلي بأن فريقه ابتعد عنه التوفيق خلال مباراته أمام المصري.

وتابع في تصريحات لـFilGoal.com "على العكس، فقد صاحب التوفيق المصري فى الكرتين اللتين أحرز منهما هدفيه".

واضاف "ورغم ذلك فهناك أخطاء دفاعية واضحة سنعمل على علاجها في أسرع وقت".

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العيسوي أوضح "تلك الأخطاء وغيرها سنستفيد منها في تقييم اللاعبين والعمل بناء عليها في تحديد احتياجات الفريق من التدعيمات للموسم الجديد".

وأتم "سنسير في الاتجاهين لأداء واستكمال الموسم الحالي، وفي نفس الوقت توفير احتياجات الفريق للموسم المقبل".

كان المصري قد فاز على الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري.

في الدوري المصري الإسماعيلي أبو طالب العيسوي
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