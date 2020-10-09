مران الزمالك – استشفاء للمشاركين أمام دجلة.. وجلسة خاصة مع محمود علاء

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 19:58

كتب : أحمد شوقي صلاح

جايمي باتشيكو في مران الزمالك

أدى لاعبو الزمالك مرانهم المسائي اليوم الجمعة استعدادا لمباراة حرس الحدود المقبلة.

واكتفى اللاعبون الذين خاضوا مواجهة أمس أمام وادي دجلة ببعض تدريبات الاستشفاء في صالة الجيمانزيوم.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على قيامهم بعمل تدريبات الاستشفاء في ظل ضغط المباريات الكبير الذي يتعرض له الفريق خلال الفترة الماضية.

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جايمي باتشيكو حرص على قيادة تدريبات اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة وادي دجلة، ومنحهم العديد من التعليمات الفنية لتنفيذها في المران، حيث ركز على بعض الأمور الفنية والتكتيكية، بالإضافة إلى التركيز على سرعة رد الفعل في التصرف بالكرة.

اللاعبون خضعوا أيضا لـ مجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت إشراف جوزية بيدرو مدرب الأحمال وذلك على هامش التدريبات.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو قد قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى الأساسية وخاضت تدريبات استشفائية، والثانية باقي اللاعبين وخاضت تدريبات قوية.

وحرص بيدرو على خوض اللاعبين مجموعة من التدريبات البدنية القوية، من أجل ظهور اللاعبين في أفضل شكل بدني ممكن خلال المباريات القادمة.

من جهة أخرى، عقد باتشيكو جلسة خاصة مع محمود علاء مدافع الفريق على هامش التدريبات الجماعية، حرص خلالها على منح اللاعب بعض التعليمات والنصائح الفنية الخاصة من أجل تنفيذها في المواجهات المقبلة.

أسامة فيصل وياسين مرعي ثنائي الشباب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، انتظم في التدريبات بعد العودة من معسكر المنتخب الوطني للشباب، والمشاركة في المباراة الودية أمام شباب وادي دجلة.

من جهة الحراس، فقد خضع الثلاثي محمود عبد الرحيم "جنش"، ومحمد عواد، ومحمد صبحي لمجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس، على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت تدريبات الحراس مجموعة من التدريبات الفنية، مثل التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات القريبة والبعيدة، وكيفية بناء الهجمة من الخلف.

وأخيرا، خاض محمود علاء مدافع الفريق فقرة بدنية خاصة تحت قيادة جوزية بيدرو مدرب الأحمال على هامش التدريبات الجماعية، وشهدت الفقرة تركيز بيدرو على خوض اللاعب مجموعة من التدريبات البدنية المختلفة بالكرة وبدون، فيما خضع محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لبعض التدريبات الخفيفة على هامش المران، إذ قام بالركض حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد مشاركته في مواجهة أمس أمام وادي دجلة في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل على استاد المكس بمدينة الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري.

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