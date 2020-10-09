بهدف قاتل.. طنطا يرفض خروج المقاولون سوى بنقطة وحيدة

في مباراة مثيرة للغاية أبت إلا أن تحبس الأنفاس حتى لحظاتها الأخيرة.. نجح فريق طنطا في خطف نقطة من ضيفه المقاولون العرب بعد التعادل بنتيجة 2-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة.

طنطا استضاف المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ32 في مباراة سجل لأصحاب الأرض الثنائي محمد "ميدو" جمال وأحمد سالم صافي، وسجل للضيوف حسن الشامي ومحمد سالم.

بعد أكثر من 35 دقيقة هادئة انحصر خلالها اللعب في وسط الملعب دون تهديدات حقيقية على المرمى، وصلت التسديدة الوحيدة من طنطا على مرمى المقاولون العرب إلى شباك محمود أبو السعود.

بعد ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 38 نفذها إيهاب سمير، سجلها ميدو جمال بطريقة جميلة في الشباك.

وكاد طنطا أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، بعد عرضية خطيرة للغاية سقط ميدو جمال أمام المرمى وتأخر هاني رشدي الذي اعتمد على زميله في الكرة كل ذلك في منطقة الست ياردة للمقاولون العرب.

مع بداية الشوط الثاني أبعد محمود أبو السعود كرة خطيرة بعد تسديدة قوية من طنطا تحولت إلى ركنية.

وسجل حسن الشامي هدف التعادل للمقاولون العرب في الدقيقة 63 بعد خطأ قاتل من البديل الذي شارك في الدقيقة 53 وليد عادل، في إبعاد الكرة ليستخلصها الشامي من أمامه ويسدد بكل قوة في الشباك.

وأضاف محمد سالم الهدف الثاني للمقاولون العرب في الدقيقة 72 بعد تمريرة من أبو السعود حارس المرمى إلى لويس إدوارد المتمركز خلف دفاعات طنطا والذي مرر الكرة ببراعة إلى سالم المنفرد داخل منطقة الجزاء ليسكنها في المرمى.

وأضاف أحمد سالم صافي هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني، بعد تبادل للكرات داخل منقطة الجزاء للمقاولون وأمام مرمى أبو السعود لينقذ فريقه من الخسارة ويخطف نقطة لطنطا.

تلك هي النقطة الثانية للفريق تحت قيادة رضا عبد العال بعد التعادل مع نادي مصر.

ورفع طنطا رصيده من النقاط إلى 19 نقطة في المركز الأخير، فيما أصبح رصيد المقاولون العرب 53 نقطة في المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن بيراميدز.