ظهور ثلاثي الدوري المصري وغياب ساسي.. معلول يسجل في فوز تونس وديا

سجل علي معلول ظهير أيسر الأهلي هدفا في فوز منتخب تونس على حساب منتخب السودان.

منتخب تونس انتصر على منتخب السودان بثلاثية مقابل لا شيء في لقاء ودي ضمن الاستعدادات لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا، وكذلك كأس العالم.

وشهدت المباراة الودية ظهور ثلاثي الدوري المصري، علي معلول وسيف الدين الجزيري والحكم إبراهيم نور الدين.

بينما جلس فرجاني ساسي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء.

ثلاثية منتخب تونس جاءت في الشوط الأول عن طريق سيف الدين الخاوي وعلي معلول وأنيس بن سليمان في الدقيقة 17 و25 و35 على الترتيب.

هدف علي معلول جاء من ضربة رأس متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد مرتدة مثالية وعرضية رائعة من وهبي خزري.

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اللقاء الذي أداره الحكم المصري إبراهيم نور الدين شهد مشاركة سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب في الدقيقة 63 وكاد أن يسجل قبل نهاية المباراة.

ويلعب منتخب تونس مباراة ودية جديدة يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب نيجيريا.

ويستعد منتخب تونس لمواجهتي تنزانيا في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021.

ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة العاشرة بـ 6 نقاط من مباراتين، بينما منتخب تنزانيا في الوصافة بالتساوي مع ليبيا بـ 3 نقاط، ويقبع منتخب غينيا الاستوائية في المركز الأخير بلا نقاط.

بينما منتخب السودان جمع 3 نقاط في المجموعة الثالثة بالتساوي مع جنوب إفريقيا، مع تصدر منتخب غانا المجموعة بـ 6 نقاط، وتذيل منتخب ساوتومي و برينسيب المجموعة بلا نقاط.

ويلعب منتخب السودان أمام منتخب غانا في الجولة الثالثة من التصفيات التي تنطلق الشهر المقبل.