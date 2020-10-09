تعافي إبراهيموفيتش من فيروس كورونا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 18:58

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي بشكل رسمي تعافي زلاتان إبراهيموفيتش من إصابته بفيروس كورونا.

وأشار ميلان إلى أن تحاليل إبراهيموفيتش جاءت سلبية مرتين، ليتأكد تعافيه من فيروس كورونا ونهاية فترة العزل الصحي.

وكان ميلان قد أعلن إصابة إبراهيموفيتش بفيروس كورونا في الـ 24 من شهر سبتمبر الماضي.

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السويدي بدأ بشكل قوي الموسم الجاري بعدما سجل 3 أهداف من أصل 4 سجلها لاعبو الفريق في أول مباراتين بالموسم.

وغاب إبراهيموفيتش عن 4 مباريات لـ ميلان في بطولتي الدوري والدوري الأوروبي بسبب إصابته بـ كورونا.

وجمع ميلان العلامة الكاملة في الدوري الإيطالي حتى الآن. 3 مباريات 3 انتصارات، كما نجح في الوصول لدور مجموعات الدوري الأوروبي.

ميلان إبراهيموفيتش
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