حوار – كومان: هذه الخطة الأنسب لـ برشلونة حاليا.. وبيانيتش قد يساعدنا ضد يوفنتوس

يؤمن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن طريقة لعب 4-2-3-1 هي الأنسب حاليا للفريق الكتالوني بناء على اللاعبين المتاحين له في الفريق.

جاء ذلك في حديثه للموقع الرسمي لبرشلونة في حوار أجراه اليوم الجمعة.

وقال كومان: "لقد بدأنا جيدا ضد إشبيلية وكان بإمكاننا التحسن من ناحية الضغط على الكرة، وهناك بعض الأمور نعمل على تحسينها".

وواصل "الطريقة التي نلعب بها في المران هي مثلها التي نطبقها في المباريات، إن الدفاع يبدأ دائما من المهاجمين إن ضغطوا بشكل جيد على الخصم فلن يضطر الدفاع لمواجهة الكثير من المشاكل".

وتابع "أؤمن أن الدفاع هو نتيجة عمل جماعي وقد يكون هذا من أسباب تحسنا".

وعن اعتماده على طريقة لعب 4-2-3-1 قال:" في رأيي مع اللاعبين المتاحين فهذه أفضل طريقة لعب حاليا".

وواصل المدرب الهولندي "هدفنا الفوز دائما وهذا لن يكون سهلا، وعلينا التحضير جيدا لكل لقاء".

وسُئل كومان عن ملاقاة ريال مدريد في ملعب كامب نو في الكلاسيكو وقال: "يعني أكثر من ثلاث نقاط وعلينا احترام الخصم والذي يبدو إنه لم يصل لكامل مستواه، حصلوا على نقاط هامة خارج ملعبهم وسنرى في اللقاء من يكون الأفضل".

وعن دوري أبطال أوروبا قال: "إنها بطولة هامة للغاية نحن الأفضل في المجموعة من الناحية النظرية لكن علينا أن نظهر ذلك".

وبسؤاله عن مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال قال: "هو فريق قوي ولديهم لاعب رائع هو كريستيانو رونالدو لكننا نملك ميراليم بيانتيش الذي يمكن أن يعطينا القليل من المعلومات عن فريقه السابق".

وعن قرار ريكي بويج في القاء وعدم الرحيل قال: "هو قرر ذلك وإن كان أدائه جيدا فسيحصل على الفرصة".

أما عن أنسو فاتي فقال: "يبلغ من العمر 17 عاما ولعب ثلاث مباريات متتالية بأفضل شكل وهذا جيد للغاية، هو يريد التعلم والتحسن دائما ونحن هنا لمساعدته".

وأتم كومان حديثه "التوقف الدولي الآن سيعطينا فرصة لتحليل منافسينا جيدا والتحضير للمباريات المقبلة فالموسم سيكون طويل للغاية".