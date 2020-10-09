انتهت في الدوري - المصري (2) - (0) الإسماعيلي.. انتصار الفريق البورسعيدي
الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 14:31
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والإسماعيلي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 19 للدوري المصري.
دربي القناة يقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــا.
نهاية المباراة بانتصار المصري بهدفين دون رد.
ق80: جوووول أحمد جمعة يسجل الهدف الثاني للمصري.
ق65: جووول كريم العراقي يسجل الهدف الأول للمصري.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
انطلاق المباراة.