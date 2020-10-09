تشكيل دربي القناة - وادي يقود هجوم المصري.. وعودة عبد الرحمن مجدي لـ الإسماعيلي

يقود الفلسطيني محمود وادي هجوم المصري، بينما عاد عبد الرحمن مجدي لقيادة الخط الهجومي لـ الإسماعيلي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

وغاب عبد الرحمن مجدي عن المواجهة الماضية أمام الجونة بسبب تراكم البطاقات.

ويلتقي الفريقان في دربي القناة بعد 57 يوما من إلغاء المباراة سابقا لعدم وصول لاعبي المصري أرضية ملعب برج العرب بسبب إصابات لاعبي وجهاز الفريق الفني بـ فيروس كورونا.

وضمن كلا الفريقين الابتعاد عن شبح الهبوط قبل جولتين على النهاية.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – أحمد شوشة – عمرو موسى – حسن علي

الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا

أمامهم: عمر كمال – أحمد ياسر – مفتاح طقطق

الهجوم: محمود وادي

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد عبد الفتاح – مصطفى طيارة – حجاج عويس – إسلام عطية – عبد الناصر محمد – محمد زكريا شيكا – زياد فرج – أوستين أموتو – أحمد جمعة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد – محمود البدري – أحمد أيمن

الوسط: محمود دونجا – عمر الوحش – عماد حمدي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي – محمد حمدي زكي

وعلى مقاعد البدلاء: محمد مجدي – محمد نصر – محمد الضرف – محمد بيومي – نادر رمضان – محمد مخلوف – هُمام طارق – محمود عبد الله – حازم مرسي